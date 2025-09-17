İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    "Qarabağ"ın futbolçusu: "Asan olmayacağını bilirdik, çox çalışdıq və üç xalı qazandıq"

    Futbol
    • 17 sentyabr, 2025
    • 02:34
    Qarabağın futbolçusu: Asan olmayacağını bilirdik, çox çalışdıq və üç xalı qazandıq

    "Qarabağ" komandası "Benfika" ilə matçda sona qədər təslim olmayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Qarabağ"ın futbolçusu Kamilo Duran "Sport" TV-yə açıqlamasında deyib.

    O, UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində qazandıqları möhtəşəm qələbəyə görə sevincli olduqlarını dilə gətirib:

    "Bu qələbə bizi çox sevindirir. Şükürlər olsun ki, qol vura bildim. Asan olmayacağını bilirdik, amma çox çalışdıq və üç xalı qazandıq. Qarşılaşmaya diqqətsiz başladıq və hesabda 0:2 geriyə düşdük. Amma sona qədər təslim olmadıq. Oyun ərzində irəliyə doğru oynamağa çalışdıq və istəyimizə çatdıq".

    Qeyd edək ki, "Benfika" - "Qarabağ" görüşü Ağdam təmsilçisinin 3:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Kamilo Duran oyunda "köhlən atlar"ın ikinci qolunu vurub.

    "Benfika" - "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqası "Qarabağ" klubu

