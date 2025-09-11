İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibi yeni futbolçu transfer edib

    Futbol
    • 11 sentyabr, 2025
    • 23:47
    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi İspaniya təmsilçisi "Atletik" yeni transfer edib.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Bilbao kollektivi Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" komandasının futbolçusu Aymerik Laporte ilə anlaşıb.

    Müdafiəçinin müqaviləsinin müddəti barədə məlumat verilməyib. 

    Qeyd edək ki, Laporte 2011-ci ildən 2018-ci ilə kimi "Atletik"də çıxış edib. O, "Əl-Nəsr" klubunun heyətində meydana çıxdığı 27 oyunda 4 dəfə fərqlənməyi bacarıb.

    Xatırladaq ki, Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin III turunun "Atletik" - "Qarabağ" oyunu oktyabrın 22-də keçiriləcək.

