"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibi yeni futbolçu transfer edib
Futbol
- 11 sentyabr, 2025
- 23:47
"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi İspaniya təmsilçisi "Atletik" yeni transfer edib.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Bilbao kollektivi Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" komandasının futbolçusu Aymerik Laporte ilə anlaşıb.
Müdafiəçinin müqaviləsinin müddəti barədə məlumat verilməyib.
Qeyd edək ki, Laporte 2011-ci ildən 2018-ci ilə kimi "Atletik"də çıxış edib. O, "Əl-Nəsr" klubunun heyətində meydana çıxdığı 27 oyunda 4 dəfə fərqlənməyi bacarıb.
Xatırladaq ki, Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin III turunun "Atletik" - "Qarabağ" oyunu oktyabrın 22-də keçiriləcək.
Son xəbərlər
00:19
NATO PA-nın 160-a yaxın nümayəndə və eksperti Ermənistana səfər edəcəkRegion
00:13
Vaşinqton: Hindistanla razılaşma yalnız onların Rusiyadan neft almağı dayandırması halında mümkündürDigər ölkələr
00:11
Video
Qərbi Azərbaycana qayıdış hüququnun təmin edilməsi asanlaşdı - Qərbi Azərbaycan XronikasıDaxili siyasət
23:47
"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibi yeni futbolçu transfer edibFutbol
23:44
BMT Təhlükəsizlik Şurası İsrailin Qətərə zərbələrini pisləyibDigər ölkələr
23:23
ABŞ senatoru: Bakı ilə İrəvan arasında sülh Mərkəzi Asiya üçün vacibdirXarici siyasət
23:10
Braziliyanın keçmiş prezidenti Bolsonaru sui-qəsddə təqsirli bilinibDigər ölkələr
23:01
"Barselona" sabiq futbolçusunu məşqçilər korpusuna dəvət edibFutbol
22:57