    Futbol
    • 31 oktyabr, 2025
    • 09:03
    Qarabağ bu gün Premyer Liqada növbəti oyununu keçirəcək

    "Qarabağ" klubu bu gün Misli Premyer Liqasında növbəti oyununu keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu komanda X turda "İmişli" ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma "Azərsun Arena"da, saat 17:00-da start götürəcək.

    Rəqiblərindən bir oyun az keçirən Ağdam təmsilçisi 17 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. "İmişli" 12 xalla yeddincidir.

    Qeyd edək ki, X tura noyabrın 2-də yekun vurulacaq.

