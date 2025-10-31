"Qarabağ" bu gün Premyer Liqada növbəti oyununu keçirəcək
Futbol
- 31 oktyabr, 2025
- 09:03
"Qarabağ" klubu bu gün Misli Premyer Liqasında növbəti oyununu keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu komanda X turda "İmişli" ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma "Azərsun Arena"da, saat 17:00-da start götürəcək.
Rəqiblərindən bir oyun az keçirən Ağdam təmsilçisi 17 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. "İmişli" 12 xalla yeddincidir.
Qeyd edək ki, X tura noyabrın 2-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
09:26
Bakıda "Belçika Müstəmləkəçiliyi: Tanınma və Məsuliyyət" adlı beynəlxalq konfrans keçirilirXarici siyasət
09:22
Bir qrup Naxçıvan sakini Bakıdan avtomobil gətirmək adı altında aldadılıbHadisə
09:16
Azərbaycan Basketbol Liqası: V turun daha iki oyunu baş tutacaqKomanda
09:16
Bakıda avtomobil qadını vuraraq öldürübHadisə
09:08
"Kür" daha bir həndbolçunu sıralarına cəlb edibKomanda
09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.10.2025)Maliyyə
09:03
Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatların Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfəri başlayıbXarici siyasət
09:03
"Qarabağ" bu gün Premyer Liqada növbəti oyununu keçirəcəkFutbol
09:01