"Qarabağ" azarkeşlərinə "Napoli" ilə matç üçün ayrılan yer sayı açıqlanıb, biletlər satışa çıxır
Futbol
- 14 noyabr, 2025
- 12:52
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin V turunda "Napoli" ilə matç üçün"Qarabağ" azarkeşlərinə ayrılan yerlərin sayı açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağdam klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Oyun üçün biletlərin bu gün satışa çıxarılacağı da bildirilib. "Stadio Diego Armando Maradona"da "Qarabağ"ın azarkeşləri üçün 2480 yer ayrılıb. Vauçerlər "iTicket.az" saytında onlayn şəkildə bu gün saat 15:00-dan etibarən satışda olacaq. Ayrılmış sektorlara giriş "Gate 26" vasitəsilə olacaq.
Qeyd edək ki, "Napoli" - "Qarabağ" oyunu noyabrın 25-i Bakı vaxtı ilə 00:00-da start götürəcək.
Son xəbərlər
12:57
ADY: 10 ayda qatarlar heyvanlarla 48 dəfə toqquşubİnfrastruktur
12:57
Eksternat imtahanları üçün sənəd qəbulu başlayırDigər
12:52
"Qarabağ" azarkeşlərinə "Napoli" ilə matç üçün ayrılan yer sayı açıqlanıb, biletlər satışa çıxırFutbol
12:51
İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində 3 nəfər ölüb, 20 nəfər itkin düşübDigər ölkələr
12:49
Foto
Leyla Əliyeva Mingəçevirdə yerləşən avarçəkmə bazasında idmançılarla görüşübDaxili siyasət
12:43
Gürcüstan XİN rəhbəri: Ermənistanla əməkdaşlığı daha da dərinləşdirəcəyikRegion
12:39
Azərbaycan əhalisinin 10 aylıq xərclərinin 6 %-i yanacaqla bağlı olubEnergetika
12:39
Ermənistan Prezidenti Gürcüstana səfər edəcəkRegion
12:35