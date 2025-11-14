İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Futbol
    • 14 noyabr, 2025
    • 12:52
    Qarabağ azarkeşlərinə Napoli ilə matç üçün ayrılan yer sayı açıqlanıb, biletlər satışa çıxır

    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin V turunda "Napoli" ilə matç üçün"Qarabağ" azarkeşlərinə ayrılan yerlərin sayı açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağdam klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Oyun üçün biletlərin bu gün satışa çıxarılacağı da bildirilib. "Stadio Diego Armando Maradona"da "Qarabağ"ın azarkeşləri üçün 2480 yer ayrılıb. Vauçerlər "iTicket.az" saytında onlayn şəkildə bu gün saat 15:00-dan etibarən satışda olacaq. Ayrılmış sektorlara giriş "Gate 26" vasitəsilə olacaq.

    Qeyd edək ki, "Napoli" - "Qarabağ" oyunu noyabrın 25-i Bakı vaxtı ilə 00:00-da start götürəcək.

