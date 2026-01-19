İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununa indiyədək satılmış biletlərin sayı açıqlanıb

    Futbol
    • 19 yanvar, 2026
    • 15:04
    Qarabağ - Ayntraxt oyununa indiyədək satılmış biletlərin sayı açıqlanıb

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VII turunda keçiriləcək "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununa indəyək 24 500 bilet satılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan çempionu məlumat yayıb.

    Xatırladaq ki, "Qarabağ" - "Ayntraxt" matçı yanvarın 21-də, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.

