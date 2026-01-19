"Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununa indiyədək satılmış biletlərin sayı açıqlanıb
Futbol
- 19 yanvar, 2026
- 15:04
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VII turunda keçiriləcək "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununa indəyək 24 500 bilet satılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan çempionu məlumat yayıb.
Xatırladaq ki, "Qarabağ" - "Ayntraxt" matçı yanvarın 21-də, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.
