    "Qarabağ" - "Ayaks" oyununun biletlərinin əksəriyyəti satılıb

    Futbol
    • 04 dekabr, 2025
    • 17:40
    Qarabağ - Ayaks oyununun biletlərinin əksəriyyəti satılıb

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində keçiriləcək "Qarabağ" - "Ayaks" (Niderland) oyununun biletlərinin əksəriyyəti satılıb.

    "Report"un məlumatına görə, 10, 15, 25, 35 manatlıq biletlər tükənib.

    Satış saat 15:00-da başlanıb. 40, 50, 75 manatlıq, həmçinin VIP və VVIP sektorlar üçün biletlər qalıb.

    Biletlər yalnız iTicket.az-ın mobil tətbiqi və saytı üzərindən əldə edilə bilər.

    Qeyd edək ki, qarşılaşma dekabrın 10-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 21:45-də start götürəcək.

    UEFA Çempionlar Liqası Qarabağ - Ayaks biletlər

