    "Qalatasaray" Viktor Osimhenin zədəsi ilə bağlı açıqlama yayıb

    Futbol
    • 09 sentyabr, 2025
    • 13:48
    Qalatasaray Viktor Osimhenin zədəsi ilə bağlı açıqlama yayıb

    Türkiyənin "Qalatasaray" klubu zədəli futbolçusu Viktor Osimhenin durumu ilə bağlı məlumat yayıb. 

    "Report" İstanbul təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı hücumçunun ayaq biləyinin bağlarında orta səviyyədə gərilmə və qanaxma aşkarlanıb. 

    "Sarı-qırmızılar" forvardın tezliklə yaşıl meydanlara qayıtması üçün müalicələrə başlanıldığını yazıb.

    Qeyd edək ki, Osimhen Nigeriya yığmasının heyətində zədələnib.

    Qalatasaray klubu Viktor Osimhen zədə

