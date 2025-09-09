"Qalatasaray" Viktor Osimhenin zədəsi ilə bağlı açıqlama yayıb
Futbol
- 09 sentyabr, 2025
- 13:48
Türkiyənin "Qalatasaray" klubu zədəli futbolçusu Viktor Osimhenin durumu ilə bağlı məlumat yayıb.
"Report" İstanbul təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı hücumçunun ayaq biləyinin bağlarında orta səviyyədə gərilmə və qanaxma aşkarlanıb.
"Sarı-qırmızılar" forvardın tezliklə yaşıl meydanlara qayıtması üçün müalicələrə başlanıldığını yazıb.
Qeyd edək ki, Osimhen Nigeriya yığmasının heyətində zədələnib.
