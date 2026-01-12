PSJ-nin baş məşqçisi türkiyəli futbolçunu komandasında görmək istəyir
Futbol
- 12 yanvar, 2026
- 15:02
Fransanın PSJ komandasının baş məşqçisi Luis Enrike İspaniya təmsilçisi "Real"da çıxış edən futbolçu Arda Gülərin heyətə cəlb olunmasını istəyir.
"Report" "Don Balon" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Paris klubu qış transfer dönəmində yarımmüdafiə xəttini gücləndirmək niyyətindədir.
L.Enrike A.Gülərin komandasının oyun tərzinə uyğun gəldiyini düşünür. Mütəxəssis bu keçiddə israrlıdır.
"Kral klubu" isə oyunçunu uzunmüddətli layihənin bir hissəsi kimi görür və onunla vidalaşmaq istəmir. Buna baxmayaraq, paytaxt klubunun rəhbərliyi futbolçunun icarəyə verilməsi variantını müzakirə edə bilər.
Qeyd edək ki, Arda Gülər 2023-cü ildən "Real"da çıxış edir.
