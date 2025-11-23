İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Premyer Liqa: XII tura yekun vurulub

    Futbol
    • 23 noyabr, 2025
    • 19:25
    Premyer Liqa: XII tura yekun vurulub

    Misli Premyer Liqasında XII tura yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, turun son matçında "Neftçi" evdə "İmişli" ilə qarşılaşıb.

    "Palms Sport Arena"da baş tutan görüşdə "İmişli" 3:2 hesablı qələbə qazanıb.

    "Neftçi"dən Vinsent Abubakar (11-ci dəqiqə, penalti), Emin Mahmudov (60-cı dəqiqə) fərqlənib. "İmişli"nin qollarını isə Ezekiel Morqan (13-cü dəqiqə), Dioqo Rollo (64-cü dəqiqə) və Edvin Banquera (85-ci dəqiqə) rəqib qapısından keçirib.

    Bu nəticədən sonra "Neftçi" 7-ci, "İmişli" isə 8-ci pillədə qərarlaşıb. Hər iki komandanın 15 xalı var.

    Qeyd edək ki, turun daha öncə keçirilən görüşlərində "Kəpəz" "Karvan-Yevlax"ı (2:1), "Qarabağ" "Sumqayıt"ı (4:2), "Zirə" "Qəbələ"ni (1:0) məğlub edib. "Sabah" - "Şamaxı" (0:0), "Araz-Naxçıvan" - "Turan Tovuz" (1:1) görüşləri isə heç-heçə nəticələnib.

