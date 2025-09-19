İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Futbol
    • 19 sentyabr, 2025
    • 09:15
    Premyer Liqa: V tura bu gün iki oyunla start veriləcək

    Misli Premyer Liqasında V tura bu gün iki oyunla start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk olaraq "İmişli" "Karvan-Yevlax"ın qonağı olacaq.

    Qarşılaşma saat 16:00-da start götürəcək. Hər iki komandanın 4 xalı var. "İmiş"li səkkizinci, "Karvan-Yevlax" doqquzuncu sıradadır.

    Günün ikinci matçında "Zirə" "Şamaxı"nı qəbul edəcək. Bu görüş saat 18:30-da başlayacaq. 8 xala malik "Zirə" dördüncü, rəqibindən 3 xal geri qalan "Şamaxı" beşincidir.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, V tur

    19 sentyabr

    16:00. "Karvan-Yevlax" – "İmişli"

    Hakimlər: Elvin Bayramov, Vüsal Məmmədov, Eyyub İbrahimov, Rəşad Əhmədov.

    VAR: İnqilab Məmmədov.

    AVAR: Namik Hüseynov.

    Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.

    Şamaxı şəhər stadionu

    18:30. "Zirə" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Rahil Ramazanov, Vüqar Həsənli.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Müslüm Əliyev.

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    Qeyd edək ki, turun digər matçları sentyabrın 20-21-də keçiriləcək.

    Azərbaycan Premyer Liqası Futbol "Zirə" klubu "Şamaxı" klubu V tur

