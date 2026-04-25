Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Araz-Naxçıvan" oyununda qalib müəyyənləşməyib
Futbol
- 25 aprel, 2026
- 20:23
Misli Premyer Liqasında XXIX turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, günün ikinci matçında şəhərin eyniadlı komandası "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edib.
Qəbələ şəhər stadionundakı qarşılaşmada qalib müəyyənləşməyib - 1:1.
76-cı dəqiqədə qonaqların futbolçusu Ömər Buludov avtoqol müəllifi olub. 83-cü dəqiqədə İssuf Paro tarazlığı bərpa edib.
Bu nəticədən sonra Naxçıvan klubu 40 xalla altıncı, "Qəbələ" 20 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, günün ilk görüşündə "Sumqayıt" "İmişli"ni iki cavabsız qolla üstələyib.
Tura aprelin 27-də yekun vurulacaq.
