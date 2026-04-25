    25 aprel, 2026
    • 20:23
    Premyer Liqa: Qəbələ - Araz-Naxçıvan oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Misli Premyer Liqasında XXIX turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, günün ikinci matçında şəhərin eyniadlı komandası "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edib.

    Qəbələ şəhər stadionundakı qarşılaşmada qalib müəyyənləşməyib - 1:1.

    76-cı dəqiqədə qonaqların futbolçusu Ömər Buludov avtoqol müəllifi olub. 83-cü dəqiqədə İssuf Paro tarazlığı bərpa edib.

    Bu nəticədən sonra Naxçıvan klubu 40 xalla altıncı, "Qəbələ" 20 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, günün ilk görüşündə "Sumqayıt" "İmişli"ni iki cavabsız qolla üstələyib.

    Tura aprelin 27-də yekun vurulacaq.

