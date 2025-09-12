İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Premyer Liqa: "Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"la, "Qarabağ" "Zirə" ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 12 sentyabr, 2025
    • 09:00
    Premyer Liqa: Kəpəz Araz-Naxçıvanla, Qarabağ Zirə ilə üz-üzə gələcək

    Misli Premyer Liqasında IV tura bu gün iki oyunla start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk olaraq "Araz-Naxçıvan" "Kəpəz"in qonağı olacaq. 

    Qarşılaşma saat 17:45-də start götürəcək. Hesabında 7 xal olan Naxçıvan klubu üçüncü pillədə qərarlaşıb. Üç qarşılaşmanın hamısında uduzan "Kəpəz" sonuncu - 12-ci sıradadır.

    Günün ikinci matçında "Qarabağ" "Zirə"ni qəbul edəcək. Bu görüş saat 20:00-da başlayacaq. Rəqiblərindən bir oyun az keçirən "Qarabağ" 3 xalla yeddinci, "Zirə" isə 7 xalla birinci yerdədir.

    Azərbaycan Premyer Liqası

    I dövrə, IV tur

    12 sentyabr

    17:45. "Kəpəz" – "Araz-Naxçıvan"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Zöhrab Abbasov, Şirmamed Mamedov, İslam Məmmədov.

    VAR: Əliyar Ağayev.

    AVAR: Zeynal Zeynalov.

    Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov.

    Qəbələ şəhər stadionu

    20:00. "Qarabağ" – "Zirə"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Tərlan Talıbzadə, Teymur Teymurov, Elvin Bayramov.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Əli Əliyev.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.

    "Azərsun Arena"

    Qeyd edək ki, tura sentyabrın 14-də yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası "Qarabağ" - "Zirə" "Kəpəz" - "Araz-Naxçıvan" IV tur

