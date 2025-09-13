İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Premyer Liqa: "İmişli" "Sumqayıt"la, "Turan Tovuz" "Qəbələ" ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 13 sentyabr, 2025
    • 09:00
    Premyer Liqa: İmişli Sumqayıtla, Turan Tovuz Qəbələ ilə üz-üzə gələcək

    Bu gün Misli Premyer Liqasında IV turun daha iki oyunu keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk olaraq "Sumqayıt" "İmişli"nin qonağı olacaq.

    Qarşılaşma saat 16:30-da start götürəcək. "Gənclik şəhəri" təmsilçisi 7 xalla üçüncü, meydan sahibləri 4 xalla altıncı pillədə qərarlaşıb.

    Günün ikinci matçında "Turan Tovuz" "Qəbələ" ilə üz-üzə gələcək. Bu görüş saat 19:00-da başlayacaq. Tovuz klubu 6 xalla dördüncü, "qırmızı-qaralar" 1 xalla on birinci sıradadır.

    Misli Premyer Liqası

    1-ci dövrə, IV tur

    13 sentyabr

    16:30. "İmişli" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Eyyub İbrahimov, Kamranbəy Rəhimov.

    VAR: Elçin Məsiyev.

    AVAR: Pərvin Talıbov.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    19:00. "Turan Tovuz" – "Qəbələ"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Emin Əliyev.

    VAR: Rəvan Həmzəzadə.

    AVAR: Cəmil Quliyev.

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.

    AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov.

    "Azərsun Arena"

    Qeyd edək ki, ötən gün "Araz-Naxçıvan" "Kəpəz"i iki cavabsız qolla üstələyib. "Qarabağ" - "Zirə" oyununda qalib müəyyənləşməyib - 1:1. Tura sentyabrın 14-də yekun vurulacaq.

