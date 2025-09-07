İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Portuqaliyalı futbolçu yayda ərəblərin üç təklfini rədd edib

    Futbol
    • 07 sentyabr, 2025
    • 11:06
    Portuqaliyalı futbolçu yayda ərəblərin üç təklfini rədd edib

    Portuqaliyalı futbolçu Brunu Fernandeş yay transfer dönəmində Səudiyyə Ərəbistanı klublarından gələn üç təklifi rədd edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Talksport" nəşri məlumat yayıb.

    30 yaşlı yarımmüdafiəçi İngiltərənin "Mançester Yunayted" komandasında qalmağa qərar verib. 

    Ərəblər gələn ilin yayında da Fernandeşi almağa cəhd edəcəklər.

    Qeyd edək ki, Brunu Fernandeş 2020-ci ildən "qırmıızı şeytanlar"da çıxış edir. O, bu müddət ərzində 294 matçda 99 qol və 86 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Yarımmmüdafiəçinin hazırkı klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayınadək qüvvədədir.

    "Mançester Yunayted" klubu Brunu Fernandeş ərəblər

    Son xəbərlər

    11:54

    NYT: Rusiya, Çin, Şimali Koreya NATO-nun hərbi sənayesini təhdid edir

    Digər ölkələr
    11:46

    İranın xarici işlər naziri Vyanada AEBA ilə keçirilən danışıqlardan məmnundur

    Region
    11:17

    Nəriman Axundzadə Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıb

    Futbol
    11:15
    Video

    Tovuzda avtomobil ağaca çırpılıb, qadın sürücü xəsarət alıb

    Hadisə
    11:14

    Ukrayna XİN rəhbəri Rusiyanın hücumundan sonra dünya dövlətlərinə çağırış edib

    Digər ölkələr
    11:06

    Portuqaliyalı futbolçu yayda ərəblərin üç təklfini rədd edib

    Futbol
    10:55

    Ukrayna Müdafiə Nazirliyi: Rusiya Avropaya hücum edə bilər

    Digər ölkələr
    10:47

    Ölkənin bəzi rayonlarında leysan yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:41

    NTV: Türkiyə və Ermənistan rəsmiləri gələn həftə görüşəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti