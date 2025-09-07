Portuqaliyalı futbolçu yayda ərəblərin üç təklfini rədd edib
Futbol
- 07 sentyabr, 2025
- 11:06
Portuqaliyalı futbolçu Brunu Fernandeş yay transfer dönəmində Səudiyyə Ərəbistanı klublarından gələn üç təklifi rədd edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Talksport" nəşri məlumat yayıb.
30 yaşlı yarımmüdafiəçi İngiltərənin "Mançester Yunayted" komandasında qalmağa qərar verib.
Ərəblər gələn ilin yayında da Fernandeşi almağa cəhd edəcəklər.
Qeyd edək ki, Brunu Fernandeş 2020-ci ildən "qırmıızı şeytanlar"da çıxış edir. O, bu müddət ərzində 294 matçda 99 qol və 86 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Yarımmmüdafiəçinin hazırkı klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayınadək qüvvədədir.
