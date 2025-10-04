İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Özbəkistan Futbol Assosiasiyası Fabio Kannavaro ilə danışıqlar apardıqlarını təsdiqləyib

    Özbəkistan Futbol Assosiasiyası (UFA) əsas milli komanda üçün italiyalı mütəxəssis Fabio Kannavaro ilə danışıqlar apardıqlarını təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə UFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qurum dünya çempionatına hazırlıqla bağlı bütün istiqamətdə sistemli işlərə start verdiklərini vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl mətbuatda Kannavaronun Özbəkistan millisinin yeni baş məşqçisi olmaqla bağlı razılığa gəldiyi yazılıb. Bu ölkənin yığma komandası DÇ-2026-nın final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

