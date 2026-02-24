İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Nyukasl"ın zədəli futbolçularının adları açıqlanıb

    Futbol
    • 24 fevral, 2026
    • 13:48
    Nyukaslın zədəli futbolçularının adları açıqlanıb

    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində bu gün "Qarabağ"la cavab matçına çıxacaq "Nyukasl"ın (İngiltərə) zədəli futbolçularının adları açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Zədə problemləri davam edən İngiltərə klubunun 3 futbolçusu - Bruno Gimarayeş, Tino Livramento və Emil Kraft bu gün meydana çıxa bilməyəcək.

    Qeyd edək ki, "Nyukasl" - "Qarabağ" matçı Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da İngiltərədə baş tutacaq. Bakıda keçirilən ilk görüşdə "Qarabağ" rəqibinə 1:6 hesabı ilə uduzub.

    UEFA Çempionlar Liqası Zədəli futbolçular

    Son xəbərlər

    13:54

    Prezident Naxçıvanda 40 ədəd subartezian quyusunun qazılması üçün Sərəncam imzalayıb

    İnfrastruktur
    13:53

    Fuat Oktay: Hazırda əsas məqsədimiz bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsidir

    Xarici siyasət
    13:52

    Fransa XİN ABŞ səfirinin hökumət binalarına girişinə qadağa qoyub

    Digər ölkələr
    13:48

    "Nyukasl"ın zədəli futbolçularının adları açıqlanıb

    Futbol
    13:46

    Fuat Oktay Ceyhun Bayramovla Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlıq formatını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    13:37

    Ukrayna Macarıstana "Drujba" boru kəməri ilə bağlı kompromis təklif edib

    Digər ölkələr
    13:36

    ADY: Gediş kartının balansını rəqəmsal artırmaq mümkündür

    İnfrastruktur
    13:35

    İtaliya klubunun futbolçusu əməliyyat olunub

    Futbol
    13:26

    "Sabah"ın U-13 komandası Gürcüstandakı turnirdə ikinci yeri tutub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti