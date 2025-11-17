Norveç 27 ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatına vəsiqə qazanıb
Futbol
- 17 noyabr, 2025
- 08:01
DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində futbol üzrə Norveç millisi öz meydanında İtaliyanı 4:1 hesabı ilə məğlub edərək finala vəsiqə qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, qarşılaşma İtaliyanın Milan şəhərində baş tutub.
Qaliblərin qollarını Antonio Nussa (63-cü dəqiqə), Erlinq Haaland (78, 80) və Yorgen Larsen (90+3) vurub. Təsəlli qoluna Françesko Esposito (11) imza atıb.
Norveçin səkkiz oyundan 24 xalı var və I qrupda liderdir. İtaliya isə 18 xalla ikinci yerdədir.
Bununla da Norveç 1998-ci ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatına vəsiqə qazanıb.
