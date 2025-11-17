Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Сборная Норвегии по футболу отобралась на чемпионат мира впервые за 27 лет

    Футбол
    • 17 ноября, 2025
    • 07:15
    Сборная Норвегии по футболу отобралась на чемпионат мира впервые за 27 лет

    Сборная Норвегии со счетом 4:1 обыграла команду Италии в матче заключительного тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года и квалифицировалась в финальную часть соревнований.

    Как сообщает Report, встреча прошла в Италии.

    Забитыми мячами в составе победителей отметились Антонио Нуса (63-я минута), Эрлинг Холанд (78, 80) и Йёрген Ларсен (90+3). У проигравших отличился Франческо Эспозито (11).

    Норвежская команда в 8 матчах набрала 24 очка и заняла первое место в турнирной таблице группы I. Сборная Италии набрала 18 очков и расположилась на второй строчке. Итальянцы поборются за право сыграть на чемпионате мира в стыковых матчах. Команда Италии является четырехкратным чемпионом мира, но не сумела квалифицироваться на два последних мировых первенства.

    Команда Норвегии последний раз выступала на чемпионате мира в 1998 году. На турнире во Франции команда дошла до 1/8 финала, где уступила итальянцам (0:1).

    Сборная Норвегии стала 32-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее это право получили сборные Мексики, США, Канады (все - хозяева), Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР, Катара, Англии, Саудовской Аравии, Сенегала, Кот-д'Ивуара, Франции, Хорватии и Португалии.

