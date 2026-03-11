İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Nəriman Axundzadə: "Verdiyim qərarın doğru olduğunu sübut etməyə çalışacağam" - EKSKLÜZİV

    Futbol
    • 11 mart, 2026
    • 10:25
    Nəriman Axundzadə: Verdiyim qərarın doğru olduğunu sübut etməyə çalışacağam - EKSKLÜZİV

    ABŞ-nin "Kolambus Kryu" komandasına transfer olunan Azərbaycan millisinin hücumçusu Nəriman Axundzadə MLS-də çıxış etməkdə maraqlı olub.

    Keçidindən sonra ilk dəfə "Report"a danışan 21 yaşlı oyunçu yeni komandasını seçməsinin səbəbini açıqlayıb:

    "MLS-də oynamaq variantı mənə maraqlı gəlirdi və yekunda "Kolambus Kryu" kollektivinə keçmək qərarı verdim. Vətəndən kənarda olmaq həmişə çətindir. Bu, istər ABŞ olsun, istərsə də başqa bir yer. Bütün bunlar futbol həyatının bir hissəsidir. Uyğunlaşma prosesi istər rahat olsun, istər çətin, verdiyim qərarın doğru olduğunu sübut etməyə çalışacağam. Hətta uyğunlaşma prosesi vaxt alsa belə".

    Azərbaycan millisinin üzvü ABŞ-yə gəlişindən sonra ilk təəssüratlarını da bölüşüb:

    "Artıq iki gündür Amerikadayam. Dünən ilk məşqə çıxdım, komandada gözlədiyimdən də isti münasibət gördüm, xoş qarşılandım. İndi isə 'Kolambus Kryu'da debüt edəcəyim günü səbirsizliklə gözləyirəm".

    Xatırladaq ki, Nəriman Axundzadənin "Kolambus Kryu" ilə sözləşməsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulub. ABŞ təmsilçisi futbolçu üçün "Qarabağ"a 1 milyon avrodan bir az çox ödəniş edəcək.

    Nəriman Axundzadə ABŞ Kolambus Kryu komandası MLS

    Son xəbərlər

    10:50

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar 23 % azalıb

    İKT
    10:49

    Zelenski İrana qarşı hərbi əməliyyatların payıza qədər davam edəcəyini proqnozlaşdırıb

    Digər
    10:45

    Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ İranın hücumlarına qarşı cavab addımlarını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    10:39

    Hindistandan uçan təyyarə Puket aeroportunda sərt eniş həyata keçirib

    Digər ölkələr
    10:39

    Azərbaycan qiymətli metal və daşlara dair yeni dövlət standartı qəbul edəcək

    Biznes
    10:37

    İranda "Cəza komitəsi" yaradılıb

    Region
    10:34
    Video

    Bakıda 49 nömrəli müntəzəm marşrutun avtobusları yenilənib

    İnfrastruktur
    10:34

    "Atletiko" Çempionlar Liqasında "Barselona"nın rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    10:34

    Son iki ayda gecikdirilmiş 108 min manatdan çox vəsait işçilərə ödənilib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti