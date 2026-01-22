Premyer Liqa: "Neftçi" - "Zirə" oyununun hakimləri açıqlanıb
- 22 yanvar, 2026
- 14:22
Misli Premyer Liqasının XVII turunda keçiriləcək "Neftçi" - "Zirə" oyununun hakimləri açıqlanıb.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, matçı Fərid Hacıyev idarə edəcək.
"Qarabağ" – "Kəpəz" görüşündə isə Vüqar Həsənli söz sahibi olacaq.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XVII tur
23 yanvar (cümə)
14:30. "İmişli" – "Araz-Naxçıvan"
Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Rahil Ramazanov, Tərlan Talıbzadə, Əli Əliyev
VAR: Elçin Məsiyev
AVAR: Namiq Hüseynov
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev
AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
19:00. "Neftçi" – "Zirə"
Hakimlər: Fərid Hacıyev, Cəmil Quliyev, Asiman Əzizli, Kamran Əliyev
VAR: Rauf Cabarov
AVAR: Eyyub İbrahimov
Hakim-inspektor: Ömər Paşayev
AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov
"Palms Sports Arena"
24 yanvar (şənbə)
14:00. "Şamaxı" – "Qəbələ"
Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Rəhman İmami, Teymur Teymurov, Əkbər Əhmədov
VAR: Kamranbəy Rəhimov
AVAR: Müslüm Əliyev
Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov
AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli
Şamaxı şəhər stadionu
16:30. "Qarabağ" – "Kəpəz"
Hakimlər: Vüqar Həsənli, Kamran Bayramov, Gülnurə Əkbərzadə, Elvin Bayramov
VAR: Rəvan Həmzəzadə
AVAR: Pərvin Talıbov
Hakim-inspektor: Babək Quliyev
AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov
"Azersun Arena"
25 yanvar (bazar)
16:00. "Turan Tovuz" – "Sumqayıt"
Hakimlər: Kamal Umudlu, Namiq Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Fərid Hacıyev
VAR: Cavid Cəlilov
AVAR: Zöhrab Abbasov
Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov
AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
18:30. "Sabah" – "Karvan-Yevlax"
Hakimlər: Rauf Cabarov, Elşad Abdullayev, Müslüm Əliyev, Tural Qurbanov
VAR: Əli Əliyev
AVAR: Şirmamed Mamedov
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev
AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov
"Bank Respublika Arena"