    Premyer Liqa: "Neftçi" - "Zirə" oyununun hakimləri açıqlanıb

    Futbol
    • 22 yanvar, 2026
    • 14:22
    Premyer Liqa: Neftçi - Zirə oyununun hakimləri açıqlanıb

    Misli Premyer Liqasının XVII turunda keçiriləcək "Neftçi" - "Zirə" oyununun hakimləri açıqlanıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, matçı Fərid Hacıyev idarə edəcək.

    "Qarabağ" – "Kəpəz" görüşündə isə Vüqar Həsənli söz sahibi olacaq.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XVII tur

    23 yanvar (cümə)

    14:30. "İmişli" – "Araz-Naxçıvan"

    Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Rahil Ramazanov, Tərlan Talıbzadə, Əli Əliyev

    VAR: Elçin Məsiyev

    AVAR: Namiq Hüseynov

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev

    AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    19:00. "Neftçi" – "Zirə"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Cəmil Quliyev, Asiman Əzizli, Kamran Əliyev

    VAR: Rauf Cabarov

    AVAR: Eyyub İbrahimov

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev

    AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov

    "Palms Sports Arena"

    24 yanvar (şənbə)

    14:00. "Şamaxı" – "Qəbələ"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Rəhman İmami, Teymur Teymurov, Əkbər Əhmədov

    VAR: Kamranbəy Rəhimov

    AVAR: Müslüm Əliyev

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov

    AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli

    Şamaxı şəhər stadionu

    16:30. "Qarabağ" – "Kəpəz"

    Hakimlər: Vüqar Həsənli, Kamran Bayramov, Gülnurə Əkbərzadə, Elvin Bayramov

    VAR: Rəvan Həmzəzadə

    AVAR: Pərvin Talıbov

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov

    "Azersun Arena"

    25 yanvar (bazar)

    16:00. "Turan Tovuz" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Namiq Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Fərid Hacıyev

    VAR: Cavid Cəlilov

    AVAR: Zöhrab Abbasov

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov

    AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    18:30. "Sabah" – "Karvan-Yevlax"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Elşad Abdullayev, Müslüm Əliyev, Tural Qurbanov

    VAR: Əli Əliyev

    AVAR: Şirmamed Mamedov

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

    AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov

    "Bank Respublika Arena"

