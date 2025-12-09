"Neftçi" yeni baş məşqçisini açıqlayıb
- 09 dekabr, 2025
- 15:21
"Neftçi"nin baş məşqçisi vəzifəsinə Yuri Vernidub təyin edilib.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, ukraynalı mütəxəssislə 1,5 illik müqavilə imzalanıb.
Məşqçilik fəaliyyətinə 2001-ci ildə köməkçi məşqçi kimi başlayan, 2011-ci ildən etibarən isə baş məşqçi postunu tutan Vernidub vətənində "Metallurq" (Zaporojye), "Zarya", "Krivbass", Belarusda "Şaxtyor" (Soliqorsk), Moldovada "Şerif" klublarında çalışıb.
Təcrübəli mütəxəssis müxtəlif illərdə "Zarya" və "Krivbass" ilə Ukrayna çempionatının bürünc mükafatçısı, "Şerif"lə 2 dəfə Moldova çempionu olub.
"Şerif"i UEFA Çempionlar Liqasının, "Zarya"nı Avropa Liqasının qrup mərhələsinə yüksəldən, "Krivbass"ı 24 ildən sonra avrokuboklara çıxaran mütəxəssis 2016 və 2018-ci illərdə Ukraynada, 2021-ci ildə isə Moldovada ilin məşqçisi seçilib.
Qeyd edək ki, məşqçilər korpusunda Vernidubun köməkçiləri Valeri Mixaylenko, Dmitro Kara-Mustafa, Vitali Vernidub və İqor Fokin yer alırlar.