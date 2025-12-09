İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Neftçi" yeni baş məşqçisini açıqlayıb

    Futbol
    • 09 dekabr, 2025
    • 15:21
    Neftçi yeni baş məşqçisini açıqlayıb

    "Neftçi"nin baş məşqçisi vəzifəsinə Yuri Vernidub təyin edilib.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, ukraynalı mütəxəssislə 1,5 illik müqavilə imzalanıb.

    Məşqçilik fəaliyyətinə 2001-ci ildə köməkçi məşqçi kimi başlayan, 2011-ci ildən etibarən isə baş məşqçi postunu tutan Vernidub vətənində "Metallurq" (Zaporojye), "Zarya", "Krivbass", Belarusda "Şaxtyor" (Soliqorsk), Moldovada "Şerif" klublarında çalışıb.

    Təcrübəli mütəxəssis müxtəlif illərdə "Zarya" və "Krivbass" ilə Ukrayna çempionatının bürünc mükafatçısı, "Şerif"lə 2 dəfə Moldova çempionu olub.

    "Şerif"i UEFA Çempionlar Liqasının, "Zarya"nı Avropa Liqasının qrup mərhələsinə yüksəldən, "Krivbass"ı 24 ildən sonra avrokuboklara çıxaran mütəxəssis 2016 və 2018-ci illərdə Ukraynada, 2021-ci ildə isə Moldovada ilin məşqçisi seçilib.

    Qeyd edək ki, məşqçilər korpusunda Vernidubun köməkçiləri Valeri Mixaylenko, Dmitro Kara-Mustafa, Vitali Vernidub və İqor Fokin yer alırlar.

    "Neftçi" klubu Yuri Vernidub Baş məşqçi təyinat Müqavilə

    Son xəbərlər

    16:21

    Vitezslav Yaroş: "Ayaks" komandası son matçlarda inkişaf edib"

    Futbol
    16:19

    Fred Qrim: "Qarabağ" çox yaxşı komandadır"

    Futbol
    16:18

    İlham Əliyevlə Robert Fitsonun görüşü zamanı "Qurban olum Azərbaycan" mahnısı ifa edilib

    Xarici siyasət
    16:17

    Azərbaycan Belarusa pambıq ipliyinin tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    16:16

    "BakuBus" işğaldan azad edilmiş ərazilər üçün elektrikli avtobuslar alır

    İnfrastruktur
    16:11

    Azərbaycan və BƏƏ rəqəmsal maliyyə həllərinin tətbiqini müzakirə ediblər

    Maliyyə
    16:10

    Donald Tramp: Ukraynada Prezident seçkilərini keçirmək vaxtıdır

    Digər ölkələr
    16:09

    Pelleqrini: Slovakiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dəstək göstərib

    Xarici siyasət
    16:07

    Prezident: Slovakiyadan minatəmizləmə üçün aldığımız xüsusi avadanlıq insan həyatını xilas etməyə imkan yaradır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti