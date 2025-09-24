İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    "Neftçi" rəsmisi: "Transfer pəncərəsi" bağlansa da, transfer işlərimiz davam edir"

    Futbol
    • 24 sentyabr, 2025
    • 11:16
    Neftçi rəsmisi: Transfer pəncərəsi bağlansa da, transfer işlərimiz davam edir

    "Transfer pəncərəsi" bağlansa da, "Neftçi" transfer çalışmalarını davam etdirir.

    Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Asəf Zeynallı açıqlama verib.

    O, vaxtı ilə Türkiyənin "Beşiktaş" klubunda çıxış etmiş Vensan Abubakarın "Neftçi"yə transfer olacağı ilə bağlı yayılan xəbərə münasibət bildirib:

    "Transfer pəncərəsi" bağlansa da, transfer işlərimiz davam edir. Maraqlandığımız, diqqətdə saxladığımız bir çox futbolçu var. Rəsmi bir şey olarsa, klub tərəfindən açıqlama veriləcək".

    Qeyd edək ki, ötən gün türkiyəli jurnalist Reşat Can Özbudak "Neftçi"nin Kamerun millisinin də üzvü olan Vensan Abubakara rəsmi təklif göndərdiyini yazıb.

    transfer "Neftçi" klubu "Neftçi" "Beşiktaş" Vensen Abubakar

