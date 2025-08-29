"Neftçi" Özbəkistanda keçiriləcək beynəlxalq turnirə dəvət alıb
Futbol
- 29 avqust, 2025
- 18:13
"Neftçi"nin U-12 komandası Özbəkistanda keçiriləcək futbol üzrə beynəlxalq turnirə dəvət alıb.
Bunu "Report"a Bakı klubunun aşağı yaş qrupları üzrə koordinatoru İslam Kərimov deyib.
Komanda Qubada keçirilmiş II "Ulduz Cup" yarışının qalibi olduqdan sonra Özbəkistana dəvət edilib.
Beynəlxalq turnir oktaybrda Daşkənddə təşkil olunacaq.
