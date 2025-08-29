    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    "Neftçi" Özbəkistanda keçiriləcək beynəlxalq turnirə dəvət alıb

    Futbol
    • 29 avqust, 2025
    • 18:13
    Neftçi Özbəkistanda keçiriləcək beynəlxalq turnirə dəvət alıb

    "Neftçi"nin U-12 komandası Özbəkistanda keçiriləcək futbol üzrə beynəlxalq turnirə dəvət alıb.

    Bunu "Report"a Bakı klubunun aşağı yaş qrupları üzrə koordinatoru İslam Kərimov deyib.

    Komanda Qubada keçirilmiş II "Ulduz Cup" yarışının qalibi olduqdan sonra Özbəkistana dəvət edilib.

    Beynəlxalq turnir oktaybrda Daşkənddə təşkil olunacaq.

    Neftçi   AFFA   Futbol   Özbəkistan  

    Son xəbərlər

    19:15

    Türkiyənin Azərbaycandakı Xidmət Qrupuna yeni komandan təyin olunub

    Daxili siyasət
    19:06

    Nazir: Ölkədə sağlam həyat tərzinin təşviqi vahid strateji çərçivəyə salınmalıdır

    Sağlamlıq
    18:50

    Əfqan İsayev: "SOCAR külək parkları üçün avadanlıq istehsalının bir hissəsini lokallaşdırmağı planlaşdırır"

    Energetika
    18:48

    ABŞ Dövlət Departamenti Fələstin nümayəndələrinə viza verməkdən imtina edib

    Digər ölkələr
    18:39

    Putin Çində Ərdoğan, Pezeşkian və digər liderlərlə görüşəcək

    Digər ölkələr
    18:32

    Malayziya Azərbaycanla biznes məsələləri üzrə işçi qrupunu rəsmiləşdirməyi planlaşdırır

    Biznes
    18:29

    MİQ müsabiqəsinin müsahibə mərhələsinin nəticələri açıqlanıb

    Elm və təhsil
    18:23

    İsrail ordusu Yəməndə yüksək rütbəli husilərin olduğu hərbi obyektə hücumu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    18:16

    Bako Sahakyan: Silah-sursat, hərbi texnika və şəxsi heyət təminatı Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti