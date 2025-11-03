İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    "Neftçi"nin müdafiəçisi Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 200-cü oyununu keçirib

    Futbol
    • 03 noyabr, 2025
    • 12:44
    Neftçinin müdafiəçisi Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 200-cü oyununu keçirib

    Elvin Bədəlov Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 200-cü oyununu keçirib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, "Neftçi"nin müdafiəçisinin yubileyi Misli Premyer Liqasının X turuna təsadüf edib.

    30 yaşlı futbolçu "Kəpəz"lə ev görüşündə (5:1) forma geyinib.

    O, Premyer Liqadakı 200 matçda 3 qola imza atıb. Elvinin debütü 2013/2014 mövsümündə "Neftçi"də gerçəkləşib. O, "ağ-qaralar"ın heyətində 51 (1 qol), "Sumqayıt"da 149 (2 qol) oyun keçirib.

    Bədəlov turnirin tarixində 200 və daha çox matça çıxan 157-ci futbolçudur. O, buna cari mövsümdə nail olan ikinci oyunçudur.

    Filip Ozobiç də "200"ü mövsümün gedişində arxada qoyub.

