"Neftçi"nin müdafiəçisi Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 200-cü oyununu keçirib
Futbol
- 03 noyabr, 2025
- 12:44
Elvin Bədəlov Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 200-cü oyununu keçirib.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, "Neftçi"nin müdafiəçisinin yubileyi Misli Premyer Liqasının X turuna təsadüf edib.
30 yaşlı futbolçu "Kəpəz"lə ev görüşündə (5:1) forma geyinib.
O, Premyer Liqadakı 200 matçda 3 qola imza atıb. Elvinin debütü 2013/2014 mövsümündə "Neftçi"də gerçəkləşib. O, "ağ-qaralar"ın heyətində 51 (1 qol), "Sumqayıt"da 149 (2 qol) oyun keçirib.
Bədəlov turnirin tarixində 200 və daha çox matça çıxan 157-ci futbolçudur. O, buna cari mövsümdə nail olan ikinci oyunçudur.
Filip Ozobiç də "200"ü mövsümün gedişində arxada qoyub.
Son xəbərlər
13:33
"Qarabağ" - "Çelsi" oyununa təyinat alan hakim ötən ay Azərbaycan millisinin matçını idarə edibFutbol
13:28
Haiti hökuməti qasırğa qurbanlarının xatirəsinə üçgünlük matəm elan edibDigər ölkələr
13:19
Türkiyənin müdafiə naziri hərbi paradı izləmək üçün Bakıya səfər edəcəkHərbi
13:19
"Qarabağ" - "Çelsi" oyununun hakimləri açıqlanıbFutbol
13:13
Azərbaycan millisinin İslamiadadakı oyunlarının başlama saatı bəlli olubFutbol
13:12
Azərbaycanda mobil cihazlarda "Android"in payı son dörd ayda 11 %-ə yaxın azalıbİKT
13:04
İspaniya kralı 18 ildən sonra ilk dəfə Çinə dövlət səfəri edəcəkDigər ölkələr
12:57
"Anglo Asian Mining Plc" Qarabağdakı mədəndən mis konsentratının satışına dair müqavilə bağlayıbSənaye
12:54
Foto