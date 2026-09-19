"Neftçi"nin keçmiş futbolçusu Honda 40 yaşında Sinqapur çempionatında debüt edib
Futbol
- 19 sentyabr, 2026
- 11:00
"Neftçi"nin keçmiş futbolçusu Keysuke Honda 40 yaşında Sinqapur çempionatında debüt edib.
"Report"un məlumatına görə, yaponiyalı yarımmüdafiəçi "Albireks Niiqata"nın (Jurong) heyətində "Houqan Yunayted"lə oyunun 82-ci dəqiqəsində meydana çıxıb.
Hondanın komandası II turun matçında üç cavabsız qolla qalib gəlib.
Xatırladaq ki, Yaponiya millisinin sabiq üzvü 2021-ci ildə "Neftçi" ilə Azərbaycan çempionu olub. O, beş qitədə - Avropa, Asiya, Şimali Amerika, Avstraliya və Cənubi Amerikada qol vuran ilk futbolçudur.
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