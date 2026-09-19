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    "Neftçi"nin keçmiş futbolçusu Honda 40 yaşında Sinqapur çempionatında debüt edib

    Futbol
    • 19 sentyabr, 2026
    • 11:00
    Neftçinin keçmiş futbolçusu Honda 40 yaşında Sinqapur çempionatında debüt edib

    "Neftçi"nin keçmiş futbolçusu Keysuke Honda 40 yaşında Sinqapur çempionatında debüt edib.

    "Report"un məlumatına görə, yaponiyalı yarımmüdafiəçi "Albireks Niiqata"nın (Jurong) heyətində "Houqan Yunayted"lə oyunun 82-ci dəqiqəsində meydana çıxıb.

    Hondanın komandası II turun matçında üç cavabsız qolla qalib gəlib.

    Xatırladaq ki, Yaponiya millisinin sabiq üzvü 2021-ci ildə "Neftçi" ilə Azərbaycan çempionu olub. O, beş qitədə - Avropa, Asiya, Şimali Amerika, Avstraliya və Cənubi Amerikada qol vuran ilk futbolçudur.

    Keysuke Honda Neftçi FK

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