"Neftçi" intizam pozuntularına görə AFFA tərəfindən cərimələnib
Futbol
- 06 mart, 2026
- 14:34
AFFA İntizam Komitəsi "Neftçi" klubunu cərimələyib.
"Report" xəbər verir ki, buna Misli Premyer Liqasının XXII turunda "Şamaxı" ilə səfər matçında (2:2) yaşananlar səbəb olub.
"Ağ-qaralar"dan beş nəfər sarı vərəqə aldığına görə 700 manat ödəniləcək. Komandanın məşqçisi Dmitro Kara-Mustafa hakimin qərarına etiraz etdiyinə görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün iki oyuna buraxılmayacaq. "Neftçi" bu səbəbdən 5000 manat ziyana düşüb.
Bundan əlavə, "Neftçi" komandasının texniki zonasının üst hissəsi, eyni zamanda sözügedən klubun azarkeşləri tərəfindən stadionda 35 ədəd oturacaq sındırıldığına görə stadiona dəymiş zərər Bakı təmsilçisi tərəfindən qarşılanacaq.
