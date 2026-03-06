İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Neftçi" intizam pozuntularına görə AFFA tərəfindən cərimələnib

    Futbol
    • 06 mart, 2026
    • 14:34
    Neftçi intizam pozuntularına görə AFFA tərəfindən cərimələnib

    AFFA İntizam Komitəsi "Neftçi" klubunu cərimələyib.

    "Report" xəbər verir ki, buna Misli Premyer Liqasının XXII turunda "Şamaxı" ilə səfər matçında (2:2) yaşananlar səbəb olub.

    "Ağ-qaralar"dan beş nəfər sarı vərəqə aldığına görə 700 manat ödəniləcək. Komandanın məşqçisi Dmitro Kara-Mustafa hakimin qərarına etiraz etdiyinə görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün iki oyuna buraxılmayacaq. "Neftçi" bu səbəbdən 5000 manat ziyana düşüb.

    Bundan əlavə, "Neftçi" komandasının texniki zonasının üst hissəsi, eyni zamanda sözügedən klubun azarkeşləri tərəfindən stadionda 35 ədəd oturacaq sındırıldığına görə stadiona dəymiş zərər Bakı təmsilçisi tərəfindən qarşılanacaq.

    Neftçi klubu AFFA İntizam Komitəsi cərimə

    Son xəbərlər

    15:31

    "Kəpəz"də struktur dəyişikliyi həyata keçirilib

    Futbol
    15:28

    Azərbaycanda sosial və işsizlikdən sığorta daxilolmaları artıb

    Maliyyə
    15:27
    Foto

    "Çovdar nekropolu" kitabı ictimaiyyətə təqdim edilib

    İnfrastruktur
    15:25

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

    Ekologiya
    15:22

    İsveçrə İranın Naxçıvana zərbələrindən sonra Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    15:19

    Azərbaycanda hüquqi şəxsin iflas prosesində olması barədə məlumat dövlət reyestrinə daxil ediləcək

    Maliyyə
    15:19

    "Su obyektlərindən xüsusi məqsədlər üçün istifadə növləri" təsdiqlənib

    Maliyyə
    15:16

    Aydın Əlizadə Bakıdakı Dünya Kubokunda finala yüksəlib

    Fərdi
    15:10
    Foto

    Azərbaycan nümayəndə heyəti Strasburqda Avropa Şurasının antidopinq iclaslarında iştirak edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti