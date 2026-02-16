İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Neftçi" 5 il sonra ilkə imza atıb

    Futbol
    • 16 fevral, 2026
    • 10:36
    Neftçi 5 il sonra ilkə imza atıb

    "Neftçi" klubu 5 ildən sonra Misli Premyer Liqasında ardıcıl iki səfər oyununda üç və ya daha çox qol vurub.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, XVIII turda "Araz-Naxçıvan"ı 4:0, XX turda isə "Kəpəz"i 3:1 hesabı ilə məğlub edən bakılılar məhsuldarlıq seriyası yaxalayıblar.

    "Ağ-qaralar"ın səfər matçlarında belə məhsuldarlığı sonuncu dəfə 2020/2021 mövsümünün sonunda qeydə alınıb.

    Paytaxt təmsilçisi 2021-ci ilin mayında keçirilən ardıcıl iki səfər görüşündə "Şamaxı"nı 3:0, "Səbail"i isə 4:0 hesabı ilə üstələmişdi.

