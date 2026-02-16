"Neftçi" 5 il sonra ilkə imza atıb
Futbol
- 16 fevral, 2026
- 10:36
"Neftçi" klubu 5 ildən sonra Misli Premyer Liqasında ardıcıl iki səfər oyununda üç və ya daha çox qol vurub.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, XVIII turda "Araz-Naxçıvan"ı 4:0, XX turda isə "Kəpəz"i 3:1 hesabı ilə məğlub edən bakılılar məhsuldarlıq seriyası yaxalayıblar.
"Ağ-qaralar"ın səfər matçlarında belə məhsuldarlığı sonuncu dəfə 2020/2021 mövsümünün sonunda qeydə alınıb.
Paytaxt təmsilçisi 2021-ci ilin mayında keçirilən ardıcıl iki səfər görüşündə "Şamaxı"nı 3:0, "Səbail"i isə 4:0 hesabı ilə üstələmişdi.
