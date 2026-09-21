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    "Neftçi" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 550-ci qələbəsini qazanıb

    Futbol
    • 21 sentyabr, 2026
    • 10:40
    Neftçi Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 550-ci qələbəsini qazanıb

    "Neftçi" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 550-ci qələbəsini qazanıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu, komandanın yubiley – 1000-ci oyununa təsadüf edib.

    Bakı klubu Misli Premyer Liqasının VI turunda "Qəbələ"yə qalib gəlib – 3:0. Bu, 242-ci səfər qələbəsi olub. "Ağ-qaralar" evdə 301, neytral meydanda 7 dəfə qalib gəlib. "Neftçi" "Qarabağ"dan sonra 550 və ya daha çox qələbə qazanan 2-ci komanda kimi tarixə düşüb.

    Qeyd edək ki, paytaxt klubunun ilk qələbəsi 1992-ci il mayın 8-də Sumqayıt "Xəzər"i ilə ev matçında gerçəkləşib – 1:0.

    Neftçi FK Qəbələ FK Misli Premyer Liqası

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