İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Naxçıvanda ölkə birinciliyinin region mərhələsi başlayır: 5 liqada 36 komanda yarışacaq

    Futbol
    • 12 mart, 2026
    • 10:33
    Naxçıvanda ölkə birinciliyinin region mərhələsi başlayır: 5 liqada 36 komanda yarışacaq

    AFFA və Naxçıvan Futbol Federasiyasının (NFF) birgə təşkilatçılığı ilə martın 27-dən aprelin 12-dək Azərbaycan birinciliyinin U-10, U-11, U-12, U-13 və U-14 liqalarında muxtar respublika üzrə region mərhələsinə start veriləcək.

    NFF-dən "Report"a verilən məlumata görə, yarışlara hazırlıq məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyinin, NFF-nın və UGİM-in komandalarının nümayəndələri ilə görüş keçirilib.

    Rəsmilər komandaların hazırlıq vəziyyəti ilə maraqlanıb, yarışın əsasnaməsi, eləcə də qaydalarla bağlı iştirakçılara məlumat verib.

    Qeyd edək ki, 5 liqa üzrə 36 komanda mübarizə aparacaq. 119 oyun 4 məkanda - Naxçıvan Muxtar Respublika stadionunda, Uzunoba Təlim-Məşq İdman Kompleksində, Şərur Olimpiya Kompleksində və Ordubad şəhər stadionunda keçiriləcək. Matçları muxtar respublikadan olan 14 hakim idarə edəcək. Bu məqsədlə hakimlərlə NFF rəsmilərinin də görüşü keçirilib, çempionata aid məlumatlar verilib, suallar cavablandırılıb.

    Əsasnaməyə uyğun olaraq U-13 və U-14 liqalarının müxtar respublika üzrə qalibləri pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanacaqlar. Bu mərhələnin görüşləri Bakıda təşkil olunacaq.

    Naxçıvanda ölkə birinciliyinin region mərhələsi başlayır: 5 liqada 36 komanda yarışacaq
    Naxçıvanda ölkə birinciliyinin region mərhələsi başlayır: 5 liqada 36 komanda yarışacaq

    Azərbaycan birinciliyi Naxçıvan Futbol Federasiyası Muxtar Respublika üzrə region mərhələsi

    Son xəbərlər

    11:06

    Samir Məmmədov: "2 000-ə yaxın zərərli kontent yayan internet resursları məhdudlaşdırıb"

    İKT
    11:05

    "1news.az" xəbər saytının 19 yaşı tamam olur

    Media
    11:04

    İlham Əliyev: Ermənistan öz tarixində ilk dəfə tranzit ölkəyə çevriləcək

    Xarici siyasət
    10:59

    Cəfər Babayev: "İstehlakçı hüquqlarının qorunmasında işçi qaydada "yumşaq güc" alətlərindən istifadə edirik"

    Biznes
    10:58
    Foto

    Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    10:56

    İlham Əliyev: Neftin qeyri-tarazlı qiymətləri onu hasil edən ölkələrin xeyrinə deyil

    Energetika
    10:54

    İlham Əliyev beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi üçün əsas riskləri açıqlayıb

    Xarici siyasət
    10:49

    İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistanla sülhə vasitəçilərin olmamasında israr etdikdən sonra nail oldu

    Xarici siyasət
    10:45

    Prezident: Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanla münaqişədə Azərbaycana qarşı seçici yanaşma tətbiq edirdi

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti