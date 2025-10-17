İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Modriç karyerasını bitirəndən sonra sabiq klubuna qayıdacaq

    Futbol
    • 17 oktyabr, 2025
    • 09:56
    Modriç karyerasını bitirəndən sonra sabiq klubuna qayıdacaq

    Xorvatiya millisinin futbolçusu Luka Modriç karyerasını bitirdikdən sonra sabiq klubuna qayıdacaq.

    "Report" "Defensa Central" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, hazırda İtaliya təmsilçisi "Milan"da çıxış edən 40 yaşlı yarımmüdafiəçi "Real"ın akademiyasında məşqçi olacaq.

    Modriç İspaniya klubunun prezidenti Florentino Peresin təklifini qəbul edib və hazırlıq kurslarına yazılmağı planlaşdırır.

    Qeyd edək ki, Luka Modriçin "Milan"la müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayında başa çatacaq. Klub sözləşmənin müddətini daha bir il artıra bilər.

    Luka Modriç Real Madrid "Milan" klubu

    Son xəbərlər

    10:26

    Qırğızıstanla Macarıstan arasında ikitərəfli sənədlər imzalanacaq

    Region
    10:24

    Sumqayıtda yıxılaraq başı daşa dəyən kişi ölüb

    Hadisə
    10:21
    Foto

    "AzInTelecom"un dəstəyi ilə "Qarabağı yenidənqurma" sərgisi keçirilib

    İKT
    10:20

    Bakıda 87 yaşlı qadın eyvandan yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    10:17
    Foto

    Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Ordunun təminatı və döyüş hazırlığını yoxlayıb

    Hərbi
    10:12

    Kriştianu Ronaldu 2025-ci ilin ən çox gəlir əldə edən futbolçusu olub

    Futbol
    10:09

    DYP yağışlı hava ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    10:09

    Gəncədə din xadimlərinin inklüziv cəmiyyət quruculuğunda roluna həsr olunmuş regional konfrans keçiriləcək

    Din
    10:07
    Foto

    AMB və Dünya Bankı maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsini müzakirə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti