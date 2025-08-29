    İlham Əliyev futbol təhsil Türkiyə

    "Milan" "Roma"nın hücumçusunun transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıb

    Futbol
    • 29 avqust, 2025
    • 10:04
    Milan Romanın hücumçusunun transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıb

    İtaliyanın "Milan" klubu A Seriyasının digər təmsilçisi "Roma"nın hücumçusu Artyom Dovbikin transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə jurnalist Nikola Şkira xəbər paylaşıb.

    Milan klubu artıq futbolçunun nümayəndələri ilə görüşüblər.

    Qeyd edək ki, A.Dovbik ötən mövsüm A Seriyasında meydana çıxdığı 32 matçda 12 qola və 3 məhsuldar ötürməyə imza atıb.

