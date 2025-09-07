"Milan"ın futbolçusu Səudiyyə Ərəbistanı klubuna keçir
Futbol
- 07 sentyabr, 2025
- 16:27
İtaliyanın "Milan" klubunun futbolçusu Yasin Adli karyerasını Səudiyyə Ərəbistanı təmsilçisi "Əl-Şabab"da davam etdirəcək.
"Report" "Foot Mercato" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, tərəflər 25 yaşlı yarımmüdafiəçinin keçidi ilə bağlı razılığa gəliblər.
Oyunçuya 7 milyon avro maaş və 3 illik müqavilə təklif olunub. Bu da Adlinin Milan klubundakı gəlirindən üç dəfə çoxdur.
Qeyd edək ki, Yasin Adli ötən mövsüm icarə əsasında "Fiorentina"da çıxış edib. PSJ-nin yetirməsi 2021-ci ilin yayında "Bordo"dan "Milan"a keçib.
