    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026

    Futbol
    • 15 oktyabr, 2025
    • 10:09
    Mərakeş yığması Almaniya və İspaniya millilərinin rekordunu qırıb.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Valid Reqraqinin baş məşqçisi olduğu komanda bunu DÇ-2026-nın Afrika zonası üzrə seçmə mərhələsində Konqonu 1:0 hesabı ilə məğlub etməklə reallaşdırıb.

    Ardıcıl 16-cı qələbəsini qazanan Mərakeş yığması Almaniya və İspaniyanı (hər ikisi 15 oyun) geridə qoyub.

