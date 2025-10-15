Mərakeş yığması Almaniya və İspaniya millilərinin rekordunu qırıb
Futbol
- 15 oktyabr, 2025
- 10:09
Mərakeş yığması Almaniya və İspaniya millilərinin rekordunu qırıb.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Valid Reqraqinin baş məşqçisi olduğu komanda bunu DÇ-2026-nın Afrika zonası üzrə seçmə mərhələsində Konqonu 1:0 hesabı ilə məğlub etməklə reallaşdırıb.
Ardıcıl 16-cı qələbəsini qazanan Mərakeş yığması Almaniya və İspaniyanı (hər ikisi 15 oyun) geridə qoyub.
