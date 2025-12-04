Mbappe Ronaldunun "Real"dakı tarixi rekordunu qıra bilər
Futbol
- 04 dekabr, 2025
- 14:56
İspaniyanın "Real" klubunun futbolçusu Kilian Mbappe Madrid təmsilçisinin sabiq üzvü Kriştianu Ronaldunun tarixi rekordunu qırmağa yaxındır.
"Report" xəbər verir ki, 26 yaşlı hücumçu hazırkı təqvim ilində "Kral klubu"nun formasında 55 qola imza atıb.
Fransalı forvard son olaraq "Atletik"i məğlub etdikləri La Liqa matçında dubl edib.
Ronaldunun bir təqvim ilində "Real"dakı rekordu 59 qoldur. Hazırda Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunda çıxış edən oyunçu buna 2013-cü ildə nail olub.
Paytaxt komandasının ilin sonunadək daha dörd oyunu var. Xabi Alonsonun baş məşqçisi olduğu kollektiv La Liqada "Selta", "Alaves", "Sevilya" və UEFA Çempionlar Liqasında İngiltərə təmsilçisi "Mançester Siti" ilə üz-üzə gələcək.
