Fransa millisinin və PSJ-nin futbolçusu Kilian Mbappe UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin ilk turunun yekunlarına əsasən ən yaxşı qolun müəllifi seçilib.

"Report" xəbər verir ki, 24 yaşlı hücumçu UEFA-nın saytında yerləşdirilən sorğunun qalibi olub.