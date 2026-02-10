İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Mançester Yunayted" "Real"ın müdafiəçisi üçün 40 milyon avro ödəməyə hazırdır

    Futbol
    • 10 fevral, 2026
    • 10:28
    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu İspaniya təmsilçisi "Real"da çıxış edən Eder Militaonu heyətinə qatmaq üçün təklif hazırlayır.

    "Report" "TEAMtalk"a istinadən xəbər verir ki, "qırmızı şeytanlar" 28 yaşlı müdafiəçi üçün 40 milyon avro ödəməyə hazırdır.

    Mançester komandası gələn mövsüm UEFA Çempionlar Liqasına vəsiqə qazansa, heyəti gücləndirmək üçün 250 milyon avro xərcləmək niyyətindədir.

    Xatırladaq ki, Militaonun "Real"la müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayınadək qüvvədədir.

