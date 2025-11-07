"Mançester Yunayted"in hücumçusu oktyabr ayının ən yaxşısı seçilib
Futbol
- 07 noyabr, 2025
- 16:30
İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun hücumçusu Brayan Mbemo oktyabr ayının ən yaxşısı seçilib.
"Report" İngiltərə Premyer Liqasına istinadən xəbər verir ki, futbolçu 3 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
"Mançester Yunayted" oktyabr ayında ölkə çempionatında keçirdiyi 3 matçın hər birində qələbə qazanıb.
Qeyd edək ki, Mançester təmsilçisi hazırda turnir cədvəlində 19 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb.
