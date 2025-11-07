İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    "Mançester Yunayted"in hücumçusu oktyabr ayının ən yaxşısı seçilib

    Futbol
    • 07 noyabr, 2025
    • 16:30
    Mançester Yunaytedin hücumçusu oktyabr ayının ən yaxşısı seçilib

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun hücumçusu Brayan Mbemo oktyabr ayının ən yaxşısı seçilib.

    "Report" İngiltərə Premyer Liqasına istinadən xəbər verir ki, futbolçu 3 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    "Mançester Yunayted" oktyabr ayında ölkə çempionatında keçirdiyi 3 matçın hər birində qələbə qazanıb.

    Qeyd edək ki, Mançester təmsilçisi hazırda turnir cədvəlində 19 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb.

    İngiltərə Premyer Liqası "Mançester Yunayted" Brayan Mbemo

    Son xəbərlər

    17:03

    Yunanıstan səfirinin Azərbaycanda diplomatik fəaliyyəti başa çatıb

    Xarici siyasət
    17:02

    Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda daha bir matç keçirilib

    Komanda
    16:58

    Tamam Bayatlı: "Qarabağ" layihəsi üçün əlavə ixrac və nəqliyyat sistemlərinin yaradılmasına ehtiyac qalmır"

    Energetika
    16:57

    Komitə: "Qaçqınkom"da 38 Qarabağ müharibəsi veteranı çalışır

    Daxili siyasət
    16:56

    Hikmət Hacıyev NATO nümayəndə heyəti ilə sülh gündəliyini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    16:50

    Bakıda 301 nömrəli tam orta məktəbə direktor təyin edilib

    Elm və təhsil
    16:49

    Dağıstanda helikopter qəzaya uğrayıb, 4 nəfər ölüb

    Region
    16:47

    Ərdoğanın Azərbaycana səfər proqramı açıqlanıb

    Xarici siyasət
    16:45
    Foto

    "Nar" Zəfərin 5 illiyini könüllü gənclərə özəl silsilə tədbirlərlə qeyd etdi

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti