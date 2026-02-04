"Mançester Yunayted"in futbolçusu karyerasını ABŞ-də davam etdirə bilər
Futbol
- 04 fevral, 2026
- 14:51
İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun futbolçusu Kazemiro karyerasını ABŞ-də davam etdirə bilər.
"Report" "Daily Mail"ə istinadən xəbər verir ki, "Los-Anceles Qelaksi" 33 yaşlı yarımmüdafiəçini heyətinə qatmaq istəyir.
Onun "qırmızı şeytanlar"la müqaviləsinin müddəti cari mövsümün sonunda başa çatır. O, artıq komandadan ayrılacağını təsdiqləyib.
Qeyd edək ki, Kazemiro 2022-ci ildən "Mançester Yunayted"də çıxış edir.
Son xəbərlər
15:19
Ötən il 935 zal nəzarətçisi bazadan çıxarılıb, onlardan 6-sı məsuliyyətə cəlb edilibElm və təhsil
15:19
Nizami rayonunda qətl törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
15:17
Bu il rezidentura imtahanları elektron formada olacaqElm və təhsil
15:17
Azərbaycanın U-17 millisi Gürcüstan komandası ilə iki yoxlama oyunu keçirəcəkFutbol
15:10
Kremldə Makronun Putinlə danışıqlara hazırlıq barədə bəyanatları təkzib edilibDigər ölkələr
15:08
Rusiya taxılı daşıyan yük qatarı Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana göndəriləcəkXarici siyasət
15:05
"Naftoqaz": Ukrayna ABŞ-dən 100 milyon kubmetr həcmində ilk LNG partiyasını qəbul edibRegion
15:02
Fransa Ukraynaya 71 milyon avro ayıracaqDigər ölkələr
14:51