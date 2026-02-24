İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Mançester Yunayted"in futbolçusu altı ay müddətinə sürücülük hüququndan məhrum edilib

    Futbol
    • 24 fevral, 2026
    • 14:36
    Mançester Yunaytedin futbolçusu altı ay müddətinə sürücülük hüququndan məhrum edilib

    "Mançester Yunayted"in müdafiəçisi Leni Yoro yaşayış massivində sürət həddini aşdığı üçün sürücülük hüququndan məhrum edilib və cərimələnib.

    "Report" "BBC Sport" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı futbolçu ötən ilin avqustunda avtomobili ilə 30 mil (48 km) sürət həddi olan zonada saatda 72 millə (115 km) hərəkət edərkən radara düşüb.

    Məhkəmədə mərkəz müdafiəçisi günahını etiraf edib. Məhkəmənin qərarı ilə Yoro 666 funt-sterlinq məbləğində cərimələnib və 6 ay müddətinə sükan arxasına keçməsi qadağan olunub. O, həmçinin 120 funt-sterlinq məhkəmə xərclərini və 266 funt-sterlinq məbləğində əlavə rüsumu ödəməlidir.

    Futbolçunun vəkili Liza Nevitt iclasda müdafiəçinin dostunu dəmir yolu vağzalına çatdırmaq üçün tələsdiyini bildirib və onun adından üzr istəyib.

    Leni Yoro sürücülük sürət həddi cərimə

    Son xəbərlər

    15:19

    Azərbaycanda minik avtomobillərinin istehsalı 71 % artıb

    Sənaye
    15:19

    Milli Paralimpiya Komitəsi Azərbaycan Taekvondo Federasiyası ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Fərdi
    15:08
    Foto

    Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilib

    Futbol
    15:07

    BMT Baş Assambleyasının rəhbəri ABŞ-ni borcunu ödəməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    15:05

    Braziliyada güclü yağışlar 14 nəfərin həyatına son qoyub, yüzlərlə sakin təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    15:03

    Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü Bakıda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumunda iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    15:00

    Mədəniyyət layihələrinin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilmə qaydası müəyyənləşir

    Milli Məclis
    15:00

    Avstraliya Rusiyaya qarşı ən böyük sanksiya paketini qəbul edib

    Digər ölkələr
    14:56

    Qırğızıstan Prezidenti baş nazirin müavinini vəzifəsindən azad edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti