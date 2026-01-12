"Mançester Yunayted" 44 ildən sonra antirekordunu təkrarlayıb
Futbol
- 12 yanvar, 2026
- 09:22
İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu 44 ildən sonra antirekordunu təkrarlayıb.
"Report" "Opta Sport"a istinadən xəbər verir ki, bu, "qırmızı-şeytanlar"ın ölkə kubokunda "Brayton"a uduzması (1:2) ilə reallaşıb.
Komanda 1981/1982 mövsümündən sonra ilk dəfə həm Liqa Kubokunda, həm də FA Kubokunun birinci turunda mübarizəni dayandırıb.
Qeyd edək ki, "Mançester Yunayted" daha əvvəl Liqa Kubokunda "Qrimsbi Taun"a əsas vaxtı 2:2 bitən görüşün penaltilər seriyasında (11:12) məğlub olub.
Son xəbərlər
10:10
Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk komitə iclası yanvarın 16-da keçiriləcəkMilli Məclis
10:10
Gəncə-Qəbələ-Gəncə qatarı istifadəyə verilibİnfrastruktur
10:08
Foto
Ombudsman futbolda bərabərliyin təmin olunması məqsədilə monitorinq keçiribDaxili siyasət
10:07
MSK siyasi partiyaların illik maliyyə hesabatlarını qəbul etməyə başlayıbDaxili siyasət
10:05
Maykl Kerrik "Mançester Yunayted"in baş məşqçisi ola bilərFutbol
10:04
Kamran Əliyev Şirvanda vətəndaşları qəbul edəcəkHadisə
10:01
Türkiyədə FETÖ əməliyyatı: daha 81 nəfər saxlanılıbRegion
09:55
Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcəkHərbi
09:54
Foto