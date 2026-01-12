İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    "Mançester Yunayted" 44 ildən sonra antirekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 12 yanvar, 2026
    • 09:22
    Mançester Yunayted 44 ildən sonra antirekordunu təkrarlayıb

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu 44 ildən sonra antirekordunu təkrarlayıb.

    "Report" "Opta Sport"a istinadən xəbər verir ki, bu, "qırmızı-şeytanlar"ın ölkə kubokunda "Brayton"a uduzması (1:2) ilə reallaşıb.

    Komanda 1981/1982 mövsümündən sonra ilk dəfə həm Liqa Kubokunda, həm də FA Kubokunun birinci turunda mübarizəni dayandırıb.

    Qeyd edək ki, "Mançester Yunayted" daha əvvəl Liqa Kubokunda "Qrimsbi Taun"a əsas vaxtı 2:2 bitən görüşün penaltilər seriyasında (11:12) məğlub olub.

