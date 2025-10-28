İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    "Mançester Yunayted" 16 yaşlı hücumçunun transferi üçün danışıqlara başlayıb

    Futbol
    • 28 oktyabr, 2025
    • 16:27
    Mançester Yunayted 16 yaşlı hücumçunun transferi üçün danışıqlara başlayıb

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu İsveç təmsilçisi AİK-də çıxış edən Kevin Fillinqin transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıb.

    "Report" insayder Florian Plettenberqə istinadən xəbər verir ki, "qırmızı şeytanlar" qışda 16 yaşlı hücumçunu heyətinə qatmaq niyyətindədir.

    Keçidin təxminən 3 milyon avroya baş tutacağı gözlənilir.

    Almaniyanın bir neçə klubu da gənc oyunçu ilə maraqlanır.

    Qeyd edək ki, Kevin Fillinq bu mövsüm 10 oyunda iştirak edib və 3 qol vurub.

    Kevin Fillinq Mançester Yunayted klubu yeni transfer AİK klubu

