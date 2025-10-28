"Mançester Yunayted" 16 yaşlı hücumçunun transferi üçün danışıqlara başlayıb
Futbol
- 28 oktyabr, 2025
- 16:27
İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu İsveç təmsilçisi AİK-də çıxış edən Kevin Fillinqin transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıb.
"Report" insayder Florian Plettenberqə istinadən xəbər verir ki, "qırmızı şeytanlar" qışda 16 yaşlı hücumçunu heyətinə qatmaq niyyətindədir.
Keçidin təxminən 3 milyon avroya baş tutacağı gözlənilir.
Almaniyanın bir neçə klubu da gənc oyunçu ilə maraqlanır.
Qeyd edək ki, Kevin Fillinq bu mövsüm 10 oyunda iştirak edib və 3 qol vurub.
