"Mançester Siti" və "Real" "Liverpul"un futbolçusunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    • 11 noyabr, 2025
    • 11:57
    Mançester Siti və Real Liverpulun futbolçusunu transfer etmək istəyir

    İngiltərənin "Mançester Siti" və İspaniyanın "Real" (Madrid) klubları "Liverpul"un yarımmüdafiəçisi Dominik Soboslayın transferində maraqlıdırlar.

    "Report" "Diario AS" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, hər iki klub 25 yaşlı futbolçunu yaxından izləyirlər.

    "Liverpul" isə Soboslayı komandada saxlamaq niyyətindədir və ona daha yaxşı şərtlə yeni müqavilə təklif etməyi planlaşdırır. Klub onun hazırda həftəlik 135 min avro olan maaşının artırılmasını da nəzərdən keçirir.

    Qeyd edək ki, Dominik Soboslay cari mövsüm 16 oyunda meydana çıxıb, 2 qol vurub və 5 assist edib. Onun "Liverpul"la müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilə qədər qüvvədədir.

    Man City, Real Madrid interested in Liverpool midfielder Dominik Szoboszlai

