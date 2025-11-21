"Mançester Siti" ingiltərəli müdafiəçi ilə maraqlanır
Futbol
- 21 noyabr, 2025
- 13:31
İngiltərənin "Mançester Siti" klubu "Nyukasl"da çıxış edən futbolçu Valentino Livramento ilə maraqlanır.
"Report" "TEAMTalk"a istinadən xəbər verir ki, "şəhərlilər" qışda 23 yaşlı müdafiəçini heyətinə qatmağa çalışacaq.
Premyer Liqa təmsilçisi ingiltərəli oyunçu üçün puldan əlavə qapıçı Ceyms Traffordu da razılaşmaya daxil etməyə hazırdır. "Nyukasl" da məhz bu qolkiperi transfer etmək niyyətindədir.
Qeyd edək ki, Valentino Livramento cari mövsüm bütün turnirlərdə 8 matçda meydanda olub və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun "Nyukasl"la müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayınadək qüvvədədir.
Son xəbərlər
16:17
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılırDigər
16:12
Azərbaycan və İsrail arasında innovasiya sahəsində tərəfdaşlıq müzakirə olunubBiznes
16:05
Tunis Azərbaycandan neft alışını azaldıbEnergetika
16:05
Foto
Azərbaycan və Aİ-nin miqrasiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməsi müzakirə olunubDaxili siyasət
15:54
Premyer Liqa: "Kəpəz" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlibFutbol
15:49
Dövlət Xidməti: İri müəssisələrin özəlləşdirilməsi üçün strateji proqramların qəbulu gözlənilirBiznes
15:45
Foto
Azərbaycanda Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Regional Akselerasiya Mərkəzi açılıbİKT
15:39
Rusiya Kiyevdə Azərbaycan səfirliyinin zədələnməsinə görə təəssüfünü bildiribXarici siyasət
15:35