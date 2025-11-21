İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    "Mançester Siti" ingiltərəli müdafiəçi ilə maraqlanır

    Futbol
    • 21 noyabr, 2025
    • 13:31
    Mançester Siti ingiltərəli müdafiəçi ilə maraqlanır

    İngiltərənin "Mançester Siti" klubu "Nyukasl"da çıxış edən futbolçu Valentino Livramento ilə maraqlanır.

    "Report" "TEAMTalk"a istinadən xəbər verir ki, "şəhərlilər" qışda 23 yaşlı müdafiəçini heyətinə qatmağa çalışacaq.

    Premyer Liqa təmsilçisi ingiltərəli oyunçu üçün puldan əlavə qapıçı Ceyms Traffordu da razılaşmaya daxil etməyə hazırdır. "Nyukasl" da məhz bu qolkiperi transfer etmək niyyətindədir.

    Qeyd edək ki, Valentino Livramento cari mövsüm bütün turnirlərdə 8 matçda meydanda olub və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun "Nyukasl"la müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayınadək qüvvədədir.

