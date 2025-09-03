"Liverpul"un azarkeşi Ginnesin Rekordlar Kitabına düşüb
Futbol
- 03 sentyabr, 2025
- 11:59
İngiltərənin "Liverpul" klubunun azarkeşi Florian Turler Ginnesin Rekordlar Kitabına düşüb.
"Report" "20 Minuten" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, fanat buna Mersisayd təmsilçisinin formalarını yığmaqla nail olub.
O, 60 illik yubileyini qeyd etmək üçün futbol meydanında komandanın 1047 formasını yerləşdirib. Onun kolleksiyasında ötən əsrin 50-ci illərin formaları da var.
Qeyd edək ki, Florian Turler İsveçrə təmsilçisi "Yanq Boyz"un keçmiş hücumçusudur.
Son xəbərlər
12:47
İslandiya - Azərbaycan oyununun hakimi ikinci dəfə millilərin seçmə mərhələ matçına təyinat alıbFutbol
12:46
Sabah yağış yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:45
Foto
Bakıda beynəlxalq tədbirin keçirildiyi ərazidə radiasiyaya çirklənmə aşkarlanmayıbHadisə
12:44
Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Fransaya səfər edəcəkRegion
12:42
Ukrayna səfiri: Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı daha da gücləndirəcəyikXarici siyasət
12:41
ABB müştərilər üçün AniPay inteqrasiyalı yeni QR ödəniş həllini təqdim etdi!Maliyyə
12:36
MÜTDA: Uşaqlara quru çörək və su verən bağça müdirinin işinə xitam verilibElm və təhsil
12:34
Azərbaycan klubu doqquz basketbolçusu ilə yollarını ayırıbKomanda
12:33