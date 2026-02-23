"Liverpul" rekorda, Məhəmməd Salah antirekorda imza atıb
Futbol
- 23 fevral, 2026
- 09:02
"Liverpul" klubu İngiltərə Premyer Liqasında yeni rekorda imza atıb.
"Report" "Opta Sport"a istinadən xəbər verir ki, Mersisayd təmsilçisi buna XXVII turda "Nottinqem Forest"i məğlub etdiyi matçda (1:0) nail olub.
Komandanın qələbə qoluna 90+7-ci dəqiqədə Aleksis Makallister imza atıb.
"Liverpul" cari mövsüm 90-cı və uzatma dəqiqələrində 7 dəfə qələbə topunu vurub. Bu, Premyer Liqa tarixində ilk belə göstəricidir.
Məhəmməd Salah isə hazırkı ölkə çempionunda antirekordla yadda qalıb. O, ardıcıl 9 oyundur ki, çempionatda fərqlənə bilmir. Bu, misirli forvardın Premyer Liqadakı ən uğursuz seriyasıdır.
Salah son olaraq noyabrın 1-də, "Aston Villa"ya qalib gəldikləri qarşılaşmada (2:0) qol vurub.
Son xəbərlər
09:17
Bakıda gül mağazasında partlayış olub, xəsarət alan yoxdurHadisə
09:11
Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcəkHərbi
09:08
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.02.2026)Maliyyə
09:02
"Liverpul" rekorda, Məhəmməd Salah antirekorda imza atıbFutbol
08:49
Tatarıstanda sənaye zonasındakı obyektlərə PUA hücumu olubRegion
08:32
Kolumbiya Venesueladan qaz idxalına məhdudiyyətlərlə üzləşibDigər ölkələr
08:17
Foto
Həftənin ilk günü bir sıra yollarda nəqliyyatın sıxlığı yaranıbİnfrastruktur
08:06
Mingəçevirin bir hissəsində dörd saat işıq olmayacaqEnergetika
07:42