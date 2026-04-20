"Lion"un futbolçuları Endrik və Afonsu Moreyra PSJ ilə matçda tarixə düşüblər

İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Lionun futbolçuları Endrik və Afonsu Moreyra PSJ ilə matçda tarixə düşüblər

    Fransa Liqa 1-in XXX turunda səfərdə PSJ-ni məğlub edən (2:1) "Lion"un hücumçuları Endrik və Afonsu Moreyra klubun tarixinə düşüblər.

    "Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, hər iki futbolçu sözügedən qarşılaşmada qol vurmaqla yanaşı, bir-birilərinə məhsuldar ötürmə də ediblər.

    Bununla da onlar 2012-ci ildən bəri Liqa 1-də "Lion"un heyətində PSJ-yə qarşı bir matçda həm qol, həm də assist müəllifi olan oyunçuların siyahısına düşüblər.

    Daha əvvəl "Lion"un heyətində bu nailiyyətə 2012-ci ildə Mişel Bastos, 2018-ci ildə Nabil Fekir, 2021-ci ilin martında isə Maksvell Korne imza atmışdılar.

    Qeyd edək ki, "Lion" 30 oyundan sonra 54 xalla Fransa çempionatının turnir cədvəlində üçüncü pillədə qərarlaşıb.

    Lion FK Endrik Afonsu Moreyra PSJ FK

    Son xəbərlər

    20:58

    Makron: Hörmüz boğazında açılan atəşin hədəfi Fransa olmayıb

    Digər ölkələr
    20:51

    ABŞ Livan və İsrail arasında atəşkəsin uzadılması üzərində işləyir

    Digər ölkələr
    20:48

    İraq 10 ildən sonra Suriya ilə sərhəd keçid məntəqəsini açıb

    Digər ölkələr
    20:40

    Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudub

    Xarici siyasət
    20:25

    Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edir

    Xarici siyasət
    20:20

    Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    20:15
    Foto

    XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunub

    Hərbi
    20:12
    Foto
    Video

    İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıb

    İnfrastruktur
    20:06

    Pezeşkian: ABŞ İranın təslim olmasını istəyir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti