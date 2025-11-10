İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Levandovski "Barselona"dakı qolların sayına görə Neymarı geridə qoyub

    Futbol
    • 10 noyabr, 2025
    • 09:30
    Polşalı futbolçu Robert Levandovski İspaniyanın "Barselona" klubunda vurulan qolların sayına görə Neymarı geridə qoyub.

    "Report"un məlumatına görə, 37 yaşlı hücumçu buna La Liqanın XII turunda səfərdə "Selta" ilə matçda nail olub.

    Qarşılaşmada üç dəfə fərqlənən təcrübəli forvard Kataloniya təmsilçisində 108-ci qoluna imza atıb. Neymar "Barselona"da 105 dəfə rəqib qapılarına yol tapmışdı.

    Levandovski 2022-ci ildən "Barselona"da çıxış edir. Onun klubla müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayınadək qüvvədədir.

    Qeyd edək ki, "Barselona" "Selta"nı 4:2 hesabı ilə məğlub edib.

