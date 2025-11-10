Levandovski "Barselona"dakı qolların sayına görə Neymarı geridə qoyub
Futbol
- 10 noyabr, 2025
- 09:30
Polşalı futbolçu Robert Levandovski İspaniyanın "Barselona" klubunda vurulan qolların sayına görə Neymarı geridə qoyub.
"Report"un məlumatına görə, 37 yaşlı hücumçu buna La Liqanın XII turunda səfərdə "Selta" ilə matçda nail olub.
Qarşılaşmada üç dəfə fərqlənən təcrübəli forvard Kataloniya təmsilçisində 108-ci qoluna imza atıb. Neymar "Barselona"da 105 dəfə rəqib qapılarına yol tapmışdı.
Levandovski 2022-ci ildən "Barselona"da çıxış edir. Onun klubla müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayınadək qüvvədədir.
Qeyd edək ki, "Barselona" "Selta"nı 4:2 hesabı ilə məğlub edib.
Son xəbərlər
10:35
Şatdaunun başa çatması ilə bağlı gözləntilər fonunda "Brent" markalı neft bahalaşıbEnergetika
10:29
Tayvanda 5,3 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
10:25
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edibHərbi
10:24
Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 7 %-dən çox artırıbBiznes
10:12
"Zirə" komandası tarixində 400-cü oyununu keçiribFutbol
10:08
TAP vasitəsilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri açıqlanıbEnergetika
09:55
"Sabah" Premyer Liqada 300-cü qolunu vurubFutbol
09:48
Bakıda avtoxuliqanlıq edərək videosunu "TikTok"da paylaşan sürücü həbs edilibHadisə
09:47
Foto
Video