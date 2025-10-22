Lamin Yamal UEFA Çempionlar Liqasının tarixinə düşüb
Futbol
- 22 oktyabr, 2025
- 10:28
İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Lamin Yamal UEFA Çempionlar Liqasının tarixinə düşüb.
"Report"un məlumatına görə, gənc vinger buna Liqa mərhələsinin III turunda Yunanıstan təmsilçisi "Olimpiakos"a qalib gəldikləri matçda (6:1) iştirak etməklə nail olub.
18 yaşlı ispaniyalı oyunçu qitənin bir nömrəli klub turnirində 25 matçda meydana çıxan ən gənc futbolçudur.
Daha əvvəl Uorren Zair-Emeri bunu 19 yaş 32 günündə, Sesk Fabreqas 19 yaş 292 günündə, Anderson Oliveyra 19 yaş 326 günündə bacarıb.
