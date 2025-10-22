İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Lamin Yamal UEFA Çempionlar Liqasının tarixinə düşüb

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2025
    • 10:28
    Lamin Yamal UEFA Çempionlar Liqasının tarixinə düşüb
    İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Lamin Yamal UEFA Çempionlar Liqasının tarixinə düşüb.

    "Report"un məlumatına görə, gənc vinger buna Liqa mərhələsinin III turunda Yunanıstan təmsilçisi "Olimpiakos"a qalib gəldikləri matçda (6:1) iştirak etməklə nail olub.

    18 yaşlı ispaniyalı oyunçu qitənin bir nömrəli klub turnirində 25 matçda meydana çıxan ən gənc futbolçudur.

    Daha əvvəl Uorren Zair-Emeri bunu 19 yaş 32 günündə, Sesk Fabreqas 19 yaş 292 günündə, Anderson Oliveyra 19 yaş 326 günündə bacarıb.

