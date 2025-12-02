İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Kurban Berdıyev: "Şahdağ Qusar"la matçda az şans qazanan oyunçulara imkan yaratdım"

    Futbol
    • 02 dekabr, 2025
    • 17:55
    Kurban Berdıyev: Şahdağ Qusarla matçda az şans qazanan oyunçulara imkan yaratdım

    "Turan Tovuz"un baş məşqçisi Kurban Berdıyev Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsində "Şahdağ Qusar"la matçda az şans qazanan oyunçulara özlərini göstərmək imkanı yaradıb.

    "Report" xəbər verir ki, mütəxəssis bunu oyundan sonra klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

    Rusiyalı məşqçi kubok matçarının gərgin keçdiyini deyib:

    "Ümumiyyətlə, kubok oyunları gərgin keçir. Bu gün bir daha buna şahid olduq. Bu oyunda əsasən az şans qazanan oyunçulara özlərini göstərmək imkanı verdik".

    Qeyd edək ki, qarşılaşma Tovuz komandasının 2:1 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib.

