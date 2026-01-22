İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    KİV: Premyer Liqa klubu "Napoli"nin futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    • 22 yanvar, 2026
    • 22:56
    KİV: Premyer Liqa klubu Napolinin futbolçusunu icarəyə götürüb

    İngiltərənin "Nottingem" klubu İtaliya təmsilçisi "Napoli"nin hücumçusu Lorenzo Lukkanı heyətinə qatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Premyer Liqa kollektivi 25 yaşlı italyan futbolçunu 2025/2026 mövsümünün sonuna qədər 1 milyon avro qarşılığında icarəyə götürüb.

    Müqavilədə Lukkanın 40 milyon avroya birdəfəlik transfer edilməsi şərti də yer alır.

    Qeyd edək ki, Lorenzo Lukkanın hazırkı bazar dəyəri 25 milyon avro olaraq qiymətləndirilir.

    Futbol icarə Premyer Liqa Lorenzo Lukka

    Son xəbərlər

    23:10
    Foto

    Ermənistanın iqtisadiyyat naziri ölkədə benzinin qiymətinin ucuzlaşdığını açıqlayıb

    Region
    23:02

    Azərbaycanın futzal millisinin baş məşqçisi: "Danimarka ilə matçdakı nəticəyə görə məyusam"

    Futbol
    22:56

    KİV: Premyer Liqa klubu "Napoli"nin futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    22:54

    "Blue Origin"in kosmik gəmisi turistlərlə suborbital uçuş həyata keçirib

    Digər ölkələr
    22:43

    Qazaxıstan Sülh Şurasına üzvlük haqqı ödəmədən qoşulub

    Region
    22:24

    Zelenski: BƏƏ-dəki danışıqlarda ərazi məsələsi müzakirə ediləcək

    Digər ölkələr
    22:23

    Mask: Süni intellekt 2031-ci ilə qədər bəşəriyyətdən daha ağıllı ola bilər

    İKT
    22:14

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XIV turunda "Sumqayıt" "Ordu"ya qalib gəlib

    Komanda
    22:12
    Foto

    İspaniyanın Deputatlar Konqresinin sədri Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti